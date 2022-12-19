نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:57 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية. إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه في البرقية عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الأمير “فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود”.

كما بعث سمو الشيخ “عمار بن حميد النعيمي” ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ “ناصر بن راشد النعيمي” نائب حاكم عجمان. برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.