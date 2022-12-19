نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي الدولي يضيف وجهة جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عزز مطار دبي الدولي وجهاته الأفريقية، بوجهة جديدة أضافها إلى شبكة وجهاته التي تضم أكثر من 200 وجهة دولية. وذلك مع إطلاق الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية الكينية من مدينة مومباسا الساحلية.

وستقوم الخطوط الجوية الكينية بتشغيل أربع رحلات أسبوعية بين مومباسا ومبنى المسافرين رقم 1 في مطار دبي الدولي، على متن طائرة من طراز B737-800. لترتفع عدد الرحلات إلى دبي من 10 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً ذهاباً وإياباً.

ومن المتوقع وفق صحيفة “البيان”، أن تعزز الخدمة الجديدة السياحة والتجارة بين كلا الجانبين، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لآلاف المسافرين بين دبي وكينيا.

وكان عدد المسافرين بين مطار دبي الدولي DXB وكينيا، وصل إلى ما يقرب من 650 ألف مسافر في عام 2019.