نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر خاصة غرباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 16:11 عند الساعة 03:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:22.