نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُعزيان خادم الحرمين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود.

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.