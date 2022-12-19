نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يُهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 ديسمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقال سموه في برقية تهنئة: “أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشعب دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني.. علاقاتنا الأخويـة متينة، ترتكز على الروابـط التاريخيـة الراسـخة بين البلدين والشعبين الشقيقين… أتمنى لدولة قطر مواصلة مسيرة التطور والنماء، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.”