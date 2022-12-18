نشكركم على متابعتكم خبر إصدار قرار يُحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين وإعلانات الوظائف في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين وإعلانات وظائف والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن.

وبحسب القرار، يحظر على المنشآت الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما وتحظر الإعلانات المضللة التي لا تمثل فرص عمل متاحة أو في مستويات مهنية غير مهارية.

ويتضمن القرار أيضاً إلزام صاحب العمل عند تشغيل المواطن باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد وسداد الأجور وفق النظم وتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما ويتم تحديد التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل في منشآت القطاع الخاص وضرورة التزامه بالمراسيم والقوانين المعنية والقرارات ببرنامج “نافس وجميع الالتزامات بعقد العمل، ويتم إبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة.