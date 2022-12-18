نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. وبحسب “وام”، بعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد بازوم.