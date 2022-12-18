نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ أمير وشعب قطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. سمو الشيخ “تميم بن حمد” أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق، بعيدهم الوطني. وقال سموه: “نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد. والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم”. وأضاف: “نفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم.. قطر رفعت سقف المونديال .. ورسخت معايير عربية أمام العالم في حسن وروعة التنظيم”.