نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي يهنئ قطر باليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

هنأ سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، سمو الشيخ “تميم بن حمد” أمير دولة قطر. والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وأكد سموه صباح اليوم الأحد، على العلاقة الأخوية والروابط التاريخية التي تربط الإمارات وقطر.

وقال: “نبارك لقطر وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني الذي يحل في ظل الاستضافة الرائعة لأهم حدث كروي عالمي .. علاقتنا بقطر أخوية وروابطنا تاريخية ونسأل الله أن يديم عزهم وتقدمهم.