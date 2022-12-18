نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ قطر باليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله. سمو الشيخ “تميم بن حمد” أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق. باليوم الوطني القطري، متمنياً سموه دوام الرفعة والازدهار لدولة قطر.

وقال سموه: “نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني.. ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار”.