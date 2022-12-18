نشكركم على متابعتكم خبر دولة الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشعب القطري فرحته باليوم الوطني، الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام. ويأتي الاحتفال تحت شعار “الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير”.

وتحتفل قطر بذكرى تأسيس قطر على يد الشيخ “جاسم بن محمد بن ثاني”، طيب الله ثراه. والذي قام بتأسيس الدولة يوم18 من شهر ديسمبر من عام 1878، ليكون هذا اليوم احتفالاً بذكرى تأسيس البلاد وبنائها واستقلالها وحصولها على سيادتها.

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المرتبطة بالمناسبة، التي تتضمن تزيين عدد من أبرز معالم ومؤسسات ومواقع الدولة ومراكز التسوق الرئيسية بالعلم القطري. ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسية، وختماً خاصاً لجوازات سفر المواطنين القطريين القادمين إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ المختلفة.

واستعدت قطر بالتزامن مع المباراة النهائية لكأس العالم يوم 18 ديسمبر الجاري لإطلاق العديد من الفعاليات والاحتفالات المتنوعة.

وتأتي اللجنة المشتركة بين الإمارات وقطر انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين. ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وصولاً إلى مستوى الإرادة السياسية المشتركة.