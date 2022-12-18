نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 ديسمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 05:04 والجزر الأول عند الساعة 11:57 و الجزر الثاني عند الساعة 22:44.