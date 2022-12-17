نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك بوتان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 08:04 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك “جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك” ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. برقية تهنئة مماثله إلى صاحب الجلالة الملك “جيغمي خيسار نامغيل وانغشوك”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور “لوتاي تشيرينغ” رئيس وزراء مملكة بوتان.