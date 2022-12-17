نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ترأس سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ووجه سموه خلال الاجتماع بالعمل على توحيد سياسات وأنظمة الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة في المدارس. وذلك بما يصب في مصلحة الطالب ويتواءم مع جهود تطوير منظومة التعليم ويحقق التطلعات الوطنية.

وقال سموه، وفق “وام”، إن “الاختبارات يجب أن تكون أداة فاعلة للتعرف على المستوى الحقيقي للطلبة في المعرفة والقدرات والمهارات الأساسية. ولتزويد الجهات بالمعلومات الدقيقة حول أدائهم لوضع السياسات التطويرية والتغييرات المطلوبة في الأنظمة والمناهج الدراسية”.

وأكد سموه “ضرورة أن تتسق تلك الاختبارات مع التجربة التعليمية للطلبة، ومع ميولهم وقدراتهم. حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل ما لديهم للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم والعالم من حولهم”.

وأشار إلى أهمية دور المركز الوطني لجودة التعليم في هذا الملف، حيث تم إنشاء المركز مؤخراً لتقييم النظام التعليمي. وقياس المخرجات التعليمية بما فيها أداء الطلبة في الاختبارات، وذلك بهدف الارتقاء بجودة التعليم في الدولة.

وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتور “أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي” وزير التربية والتعليم. ومعالي “سارة بنت يوسف الأميري” وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. ومعالي “شما بنت سهيل بن فارس المزروعي” وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس. ومعالي “سارة عوض عيسى” مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر. وسعادة الدكتور “عبدالله محمد الكرم” مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي، وسعادة الدكتورة “محدثة يحيى الهاشمي” رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.