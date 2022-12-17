“كهرباء ومياه دبي” تحصل على جائزة أفضل مؤسسة إبداعية في الخدمات

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه. ضمن جوائز “غلوبال براندز” العالمية لعام 2022 في المملكة المتحدة.

وحققت الهيئة العديد من الإنجازات في مجال التميز خلال عام 2021، منها فوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة. حيث حققت أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999 متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة.

كما فازت الهيئة، وفق “البيان”، بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي، أبرزها جائزة النخبة. وحصدت الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية، والهيئة هي المؤسسة الوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة.

وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي كذلك على شهادة “كايتمارك للابتكار” التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير. وهي أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.