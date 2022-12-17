نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشهد أعلى نمو للناتج المحلي خلال 10 سنوات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قفز إجمالي ناتج دولة الإمارات المحلي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعتبر هذا الرقم أعلى نمو نصف سنوي خلال 10 سنوات، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، 817 مليار درهم. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 591 مليار درهم بنمو 7.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كأعلى نسبة نمو محققة خلال عقد.

وأسهمت القطاعات غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، إذ حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول نمواً 8.7%. مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 45.2 مليار درهم. فيما انضمت الأنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو اللافت، محققة نمواً بـ5.5% لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم.

وتجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليارات درهم بنمو نسبته 7.2% خلال النصف الأول. وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بحوالي 88.6 مليار درهم، تشكل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.