نشكركم على متابعتكم خبر رئيسة جورجيا تتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تسلمت فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا أوراق اعتماد سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفيراً لدولة الإمارات لدى جورجيا وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي.

وبحسب “وام”، نقل سعادة السفير النعيمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله “، إلى فخامتها وتمنياتهما لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها حملت فخامة زورابيشفيلي سعادة السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنت فخامتها لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جورجيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجورجيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.