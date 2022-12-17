نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 18:04 الجزر الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 01:20.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والثاني عند الساعة 04:19. الجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:17.