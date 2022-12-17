نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

فازت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، باستضافة نهائيات “كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2023”. التي تقام في الربع الأخير من العام المقبل، في تفوق رياضي جديد يؤكد المكانة الدولية الكبيرة التي تحظى بها الدولة في كافة المجالات. وكوجهة للرياضة العالمية.

ونشر سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم. تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قال فيها:

“فوز ملف الإمارات باستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية 2023 يؤكد ثقة الأسرة الدولية بما نمتلكه من قدرات في التنظيم الناجح والمميز. وهو ما جعل دولتنا عاصمة للرياضة العالمية وملتقى للنجوم ، فأهلا وسهلاً بكم في بلاد التعايش والسلام والإبداع والابتكار”.