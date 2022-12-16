نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.