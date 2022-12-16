نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وقال سموه: ‏”نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في ‎مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم.. نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار”َ.