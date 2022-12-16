نشكركم على متابعتكم خبر تعرف على ضوابط الإعلان عن وظائف بغرض التوطين في القطاع الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الخميس، الموافق الـ15 من ديسمبر 2022. عن ضوابط الإعلان عن وظائف بغرض التوطين في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه يُحظر على المنشآت عند الإعلان بأي وسيلة كانت -بما فيها منصة “نافس”- عن وظائف بغرض التوطين عرض أي إعلانات عن وظائف مضللة. ولا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية، أو في مستويات مهنية غير مهارية.

كما يحظر الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. إضافة إلى حظر تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص ضمن الإعلان عن الوظائف.