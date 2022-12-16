نشكركم على متابعتكم خبر السفير الألماني لدى الدولة: الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 11:01 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكد الكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، أن دولة الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة. حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدولة 8.4 مليار دولار أمريكى “30.83 مليار درهم” في عام 2021.

وقال إن إجمالي واردات ألمانيا من الإمارات ارتفع بنسبة 67% في أول تسعة أشهر من عام 2022 بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ووصلت الى 1.3 مليار دولار أمريكي “4.77 مليار درهم”.

وأكد السفير الألماني لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن هذه الأرقام تؤكد قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين متوقعا تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل كبير. ولاسيما في إطار أنشطة نزع الكربون ودعم النمو الاقتصادي والتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى تعزيز فرص التعاون مع الإمارات بمجالات نزع الكربون في إطار الجهود الهادفة إلى مكافحة تداعيات التغير المناخ. معربا عن أهمية تعاون الدولتين في مجال إنتاج الهيدروجين.

وأشار إلى أهمية تأسيس سلاسل قيمة الهيدروجين على الصعيد الدولي. لأن هذا الجانب يمثل الأساس لنزع الكربون في قطاع الطاقة كما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وقال إن التعاون الإماراتي – الألماني في هذا الشأن يمثل محركاً رئيسياً للإسراع من انتقال الطاقة وليس فقط عبر تسهيل وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدولتين. ولكن أيضاً فيما يخص تصدير الهيدروجين الأخضر بشكل واسع النطاق من الإمارات إلى ألمانيا وأوروبا.

وأضاف السفير الألماني الكساندار شونفلدار أن دولة الإمارات لديها المؤهلات لتصبح دولة مصدرة رئيسية لمصادر الطاقة المتجددة إلى العالم. معربا عن رغبة ألمانيا ودول أوروبية أخرى في المساهمة في ذلك.

وأكد السفير شونفلدار أن العلاقات الثرية بين الشعبين الألماني والإماراتي، بما في ذلك العلاقات بين أطفال الشعبين في مدارس الإمارات. تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.

وأشار إلى دور المدارس الألمانية الثلاث بدولة الإمارات في توطيد العلاقات بين الشعبين. حيث يتلاقى الأطفال الألمان والإماراتيين يوميا، مما يسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وقال “ نشهد الآن عددا متزايدا من السياح الألمان يتوافدون على الدولة. وكذلك ذهاب أعداد كبير من الإماراتيين إلى ألمانيا”.

وشدد على الدور المتميز الذي لعبه إكسبو 2020 دبي في تسليط الضوء على مكانة الإمارات كدولة عصرية ونابضة بالحياة.

وسلط الكساندار شونفلدار السفير الألماني الجديد لدى الدولة الضوء على المبادرة المشتركة بين هيئة المتاحف في الشارقة وهيئة متاحف برلين ومعهد جوتة في منطقة الخليج. والتي تستهدف الطلبة الذين يدرسون دراسات المتاحف والشباب العاملين في المتاحف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألمانيا.

ونوه بهذا التعاون البناء في برنامج المتاحف التعليمي. وعبر عن اهتمامه بافتتاح فرع لإحدى متاحف ألمانيا في دولة الإمارات. لافتا إلى أن هذا الحلم مستوحى من تجربة متحف اللوفر أبوظبي والذي تم افتتاحه بناءً على مبادرة مشتركة بين الإمارات وفرنسا.