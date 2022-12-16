نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر. ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:48، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:44، والمد الثاني عند الساعة 03:33، والجزر الأول عند الساعة 09:51، والجزر الثاني عند الساعة 20:24.