نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني للمملكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني للمملكة وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:” نبارك لـمملكة_البحرين قيادة وشعباً يومهم الوطني .. ونبارك لهم ذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم .. ونبارك لهم الازدهار والاستقرار ومسيرة العز والمجد .. حفظ الله البحرين … وحفظ شعب وقيادة هذا البلد الشقيق والقريب والحبيب”…