نشكركم على متابعتكم خبر ما هي كمية الأدوية المسموح للمقيم بإحضارها معه من الخارج! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تسمح وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمقيم في الدولة بإدخال كميات محددة من الأدوية إلى الدولة.

وبحسب “البيان”، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الأدوية التي تصرف بوصفة طبية POM للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 ستة أشهر على الأكثر.

وأكد الأميري أنه يجب أن يكون لدى المريض تقرير طبي أو أي مستند طبي آخر يوضح فيه نوع المرض والعلاج المطلوب أو صورة من وصفة طبية تحتوي على بيانات المريض.

أما بالنسبة للأدوية التي لا يلزم لصرفها وصفة طبية للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية لا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 أشهر على الأكثر.