نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أسواق الأسهم الإماراتية في بداية التداولات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

صعدت أسواق الأسهم الإماراتية في بداية تداولات الخميس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.47% إلى مستوى 10070.71 نقطة. ومؤشر سوق دبي 0.15% إلى مستوى 3316.31 نقطة.

وقاد الارتفاع في سوق أبوظبي سهم “فيرتيغلوب” بنسبة 3.22%، وصعد “طاقة” 1.2%، وفي دبي ارتفع سهم “الاتحاد العقارية” 1.1%، وسهم “السوق” 1.33%.

وفي جلسة الأربعاء، استعادت أسهم الإمارات مسارها الأخضر مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.13% إلى مستوى 10023 نقطة. فيما زاد مؤشر سوق دبي 0.31% عند3310.85 نقطة.

وجاءت مكاسب أسهم البنوك، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية الأقل حدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.