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ارتفاع أسواق الأسهم الإماراتية في بداية التداولات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

صعدت أسواق الأسهم الإماراتية في بداية تداولات الخميس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.47% إلى مستوى 10070.71 نقطة. ومؤشر سوق دبي 0.15% إلى مستوى 3316.31 نقطة.

 

وقاد الارتفاع في سوق أبوظبي سهم “فيرتيغلوب” بنسبة 3.22%، وصعد “طاقة” 1.2%، وفي دبي ارتفع سهم “الاتحاد العقارية” 1.1%، وسهم “السوق” 1.33%.

 

وفي جلسة الأربعاء، استعادت أسهم الإمارات مسارها الأخضر مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.13% إلى مستوى 10023 نقطة. فيما زاد مؤشر سوق دبي 0.31% عند3310.85  نقطة.

 

وجاءت مكاسب أسهم البنوك، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية الأقل حدة التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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