نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الشارقة.. أول باحثة إماراتية تحصل على درجة الماجستير في علوم الفضاء والفلك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

منحت جامعة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، درجة الماجستير للباحثة “فاطمة محمد الخاطري مرشد علمي”. في القبة الفلكية والمعارض بالأكاديمية، كأول باحثة إماراتية تحصل على درجة ماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك، عن رسالتها التي جاءت تحت عنوان: “التصنيف الطيفي لمصادر أشعة سينية نجمية مختارة في سحابة ماجلان الصغرى”.

وقدمت فاطمة الخاطري خلال مناقشتها تصنيفاً طيفياً للعديد من مصادر الأشعة السينية في سحابة ماجلان الصغرى SMC. والتي تم اختيارها باستخدام مرصد شاندرا للأشعة السينية، وتتجلى أهميته في القدرة على الحصول على إحصائيات كافية في مناطق مختلفة في سحابة ماجلان الصغرى. بهدف إنشاء ومقارنة التوزيع الشامل للنجوم المانحة في مجموعات سكانية مختلفة لأول مرة.

وقالت: “نقوم بحملة التحليل الطيفي باستخدام أداة الطيف المرئي متعدد الأجسام (VIMOS) على التلسكوب الكبير جدًا (VLT) الذي يبلغ قطره 8.2 مترًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي، ويتيح لنا ذلك تحديد وتمييز المرافق البصري للنظام للأنظمة النجمية لمجموعة Be-ray Binaries (Be-XRBs) من خلال مسح تم إجراؤه لبعض الأجزاء المختارة من سحابة ماجلان الصغرى لسطوع الأشعة السينية وصولاً إلى 4×10^32erg/s. وبالتالي سيتم الحصول على أكثر تعداد كامل لـ BeXRBsخارج مجرتنا في مناطق لها تواريخ مختلفة لتكوين النجوم، نتيجة لذلك، سيتم تحديد النوع الطيفي للنجوم المانحة جنبًا إلى جنب مع التوزيع الشامل في هذه الأنظمة في سحابة ماجلان الصغرى”.