نشكركم على متابعتكم خبر الشيخ محمد بن راشد يعبر عن سعادته بالإنجاز المغربي الكبير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة – شادي علوش

عبر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، عن سعادته بالانجاز التاريخي والخروج المشرف للمنتخب العربي المغربي من الدور نصف النهائي لمونديال قطر.

وعبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” غرد الشيخ محمد بالتالي :

‏فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن المغرب خرجت من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم بعد خسارتها أمام فرنسا بنتيجة 0/2.

وستلعب المغرب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع امام كرواتيا يوم السبت المقبل.