نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. تنفيذ تمرين ميداني في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تنفذ وزارة الداخلية تمريناً أمنياً ميدانياً في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة صباح غد الخميس. ويصاحب التمرين تحليق مروحيات وتحرك آليات عسكرية وسيارات إسعاف، لذا يرجى من الجمهور عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لمركبات الشرطة.