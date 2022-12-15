نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد : المستكشف راشد أرسل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج وبدأ بدخول مدار القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستكشف راشد أرسل قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج.

وأكد سموه أن جميع أجهزة وأنظمة المستكشف راشد تعمل بشكل سليم وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة بإذن الله .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج .. جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم .. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة بإذن الله”.

وأطلقت دولة الإمارات «المستكشف راشد» أحدث مهماتها الفضائية الجديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والذي يمثل مشروعاً وطنياً رائداً في قطاع الفضاء ومحطة تاريخية تمثل أول مهمة إماراتية وعربية تهبط على سطح القمر في حال نجاحها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء مستمرة لبلوغ وتحقيق أهدافها بالوصول إلى مستويات عالية في الإنجاز، وتمكين كوادرها لتطوير أفضل قطاع وطني للفضاء، وترسيخ مكانة الدولة المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي وصناعته عالمياً.