نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:02الثاني عند الساعة 07:04.. الجزر الأول عند الساعة 10:27 عند الساعة 23:41.

بحر عمان: خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21الثاني عند الساعة 02:47 الجزر الاول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 85 45

دبي 29 20 70 40

الشارقة 28 20 80 30

عجمان 27 20 60 30

أم القيوين 28 18 65 30

رأس الخيمة 28 20 65 35

الفجيرة 26 20 80 35

العـين 28 17 70 30

ليوا 27 16 95 35

الرويس 27 15 95 45

السلع 26 18 90 50

دلـمـا 27 21 80 45

طنب الكبرى 25 24 60 40

طنب الصغرى 25 24 60 40

أبو موسى 26 24 55 40.