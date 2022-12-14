أحمد بن محمد بن راشد رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 05:02 مساءً - متابعة – نغم حسن

اختار الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وذلك تقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة البارز وإسهاماتها الجليلة في صون مكتسبات رياضة الصقور العريقة وترسيخ مكانتها في المنطقة وتأكيد استدامتها.

وبحسب “البيان”، تم اختيار سموه خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الذي عقد في مقر “متحف الاتحاد” بدبي اليوم الأربعاء.

وشارك في أعمال الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ممثلو 11 دولة من 4 قارات شملت بالإضافة إلى دولة الإمارات كلاً من: الكويت، والبحرين، ومصر ، والجزائر، والمغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، وتنزانيا، وأوزبكستان، والأرجنتين.