نشكركم على متابعتكم خبر الأسهم الإماراتية تقفز في مستهل تداولات اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

صعدت أسواق الأسهم الإماراتية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.17% إلى مستوى 10028.11 نقطة. ومؤشر سوق دبي 0.02% إلى مستوى 3301.14 نقطة.

وكان سهم “أمريكانا” الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي، بنسبة 4.08%، وصعد “ملتيبلاي” 0.63%. وفي دبي ارتفع سهم دبي الإسلامي 0.54%، وصعد سهم ديوا 0.85%.

وشهدت أسواق الإمارات سيولة بـ1.95 مليار درهم، منها 1.63 مليار درهم في سوق أبوظبي، و316.7 مليون درهم في سوق دبي.

وبلغت الأحجام 520.2 مليون سهم، توزعت بواقع 327.24 مليون سهم في أبوظبي، و192.95 مليون سهم في دبي.

ووصلت القيمة السوقية إلى 3.17 تريليون درهم، منها 2.598 تريليون درهم في أبوظبي، و578.35 مليار درهم في دبي.