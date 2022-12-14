“أدنوك للحفر” تستحوذ على حفارتين بحريتين جديدتين

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت شركة “أدنوك للحفر” اتفاقية للاستحواذ على حفارتين بحريتين جديدتين متطورتين ذاتيتي الرفع، من نوع GustoMSC CJ46-X100-D . بقيمة 734.7 مليون درهم، تعادل 200 مليون دولار أمريكي.

وتأتي الاتفاقية بعد عدة اتفاقيات خلال عام 2022 للاستحواذ على تسع حفارات. بالإضافة إلى اتفاقيات للاستحواذ على أربع حفارات أخرى تمت خلال عام 2021.

وتمكنت الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر2021، من رفع عدد الحفارات المملوكة لديها اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2022. من 95 إلى 108 منصات حفر.

وستصبح “أدنوك للحفر”، باستحواذها على آخر حفارتين، مشغلة لأسطول حفارات بحرية من بين الأكبر في العالم. وتخطط، وفق “وام”، إلى تعزيزه بمزيد من خطط التطور والتوسع.

وتواصل الشركة مسيرة نموها القوي والمرن، وتحقيق أرباح مستدامة وتدريجية. ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحتى اليوم. حصلت “أدنوك للحفر” على حزمة عقود بقيمة تجاوزت 47.74 مليار درهم.

كما حققت الشركة عوائد إجمالية مجزية للمساهمين بلغت نسبتها 53.7%، خلال الفترة من تاريخ إدراجها في أكتوبر 2021 وحتى الربع الثالث من هذا العام 2022.

كما حققت الشركة إيرادات لفترة التسع أشهر الأولى من هذا العام، بلغت7.12 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي. وصافي أرباح بلغ 2.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 24%.