نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتسلم رسالة من الرئيس الكوري خلال استقباله المبعوث الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم رسالة خطية من فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته وتطويره في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة – في قصر البحر في أبوظبي – معالي كيم دي كاي المبعوث الخاص للرئيس الكوري الذي سلم الرسالة إلى سموه ونقل إليه تحيات الرئيس الكوري وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس يون سيوك يول وكوريا الصديقة مزيداً من النماء والتقدم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وكوريا خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة بمختلف قطاعاتها التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتي يتبناها البلدان.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.