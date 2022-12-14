نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 09:29 عند الساعة 23:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 19:05 الجزر الثاني عند الساعة **:**.