نشكركم على متابعتكم خبر إغلاق شارع «سلامة بنت بطي» في الظفرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إغلاق شارع سلامة بنت بطي مقابل جسر قطار الاتحاد باتجاه مدينة زايد بالظفرة بالاتجاهين. وقالت شرطة أبوظبي، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الإغلاق سيتم غداً ابتداءً من الساعة 2:00 صباحاً ولمدة 15 دقيقة، وذلك لعبور مركبات ثقيلة. وأعربت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تمنياتها للجميع السلامة.