نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد مشروع “مجمع القطينة السكني 1″في ضاحية مهذب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 05:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع “مجمع القطينة السكني 1” في ضاحية مهذب ضمن خطة المجمعات السكنية بالإمارة.

وقال سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المجمعات السكنية بالإمارة والذي يضم 366 مسكناً بتكلفة قدرها 369 مليون درهم لافتا إلى أن المشروع مخصص لفئتي القروض والمنح ومنوهاً بأنه خلال عام 2023 ستتم المباشرة في تنفيذ مشروعات مماثلة بالقطينة 3 و5.