نشكركم على متابعتكم خبر بنوك الإمارات تشهد تحويلات مالية بأكثر من 9.2 تريليون درهم خلال 9 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS”. لأكثر من 9.2 تريليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية على أساس سنوي بنسبة 31.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 7.02 تريليون درهم منفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 5.64 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.577 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 913.78 مليار درهم. موزعة على 16.26 مليون شيك، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 148.279 مليار درهم. وتضمنت 148.26 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و14.21 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 151.55 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وشملت 151.52 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و37.26 مليون درهم بالعملات المعدنية.