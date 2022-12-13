رئيس الدولة يدشن مشروع توسعة ميناء خليفة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:00 مساءً - دشن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: “إن مشروع توسعة ميناء خليفة يعد أحد المشاريع الوطنية النوعية الذي يشكل إضافة هامة إلى مرافئ الدولة. وخدماتها اللوجستية ويعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية”.

وأشار إلى أن “ميناء خليفة وغيره من موانئ الدولة تعد رافداً مهماً من روافد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه”.

ويشكل تدشين رئيس الدولة لتوسعة ميناء خليفة إنجازاً آخر تعتز به مجموعة موانئ أبوظبي ويضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها خلال العام الجاري. والتي تمثلت وفق “وام”، في إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية وافتتاحها لخطوط تجارية جديدة. واستكمالها مجموعة صفقات استحواذ إضافة إلى إجراء تحول جذري في أعمالها ومحفظة خدماتها بجانب بناء علاقات وثيقة مع شركاء تجاريين من اقتصادات رائدة وناشئة.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم مما أسهم في توسيع مساحة الميناء. من 243 هكتاراً إلى 709 هكتارات، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر.

وأصبح الميناء بفضل هذا المشروع الطموح يضم 21 رصيفاً ويتمتع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية. ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 18.9 مليار درهم.

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة. لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

وافتتح المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رحمه الله، ميناء خليفة رسمياً يوم 12 من شهر ديسمبر عام 2012. بعد تشييده على قطعة أرض أُنشئت بعمق أربعة كيلومترات داخل البحر، ليصبح اليوم مركزاً رئيسياً لخطوط شحن حاويات. يزيد عددها عن 25 خطاً، ويوفر قنوات ربط مباشرة مع أكثر من 70 وجهة دولية.