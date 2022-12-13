نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية سبتمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية على أساس سنوي، بنسبة 1.71%، إلى 424.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. مقارنة بنحو 417.15 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 7.15 مليار درهم.

وأرجعت أحدث الإحصائيات الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 39.6%. لتبلغ 63.4 مليار دهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.4 مليار درهم في سبتمبر 2021.

ووصلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 241.14 مليار درهم. فيما بلغت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 119.76 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي. ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5% لتبلغ 128.48 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 122.38 مليار درهم في أغسطس 2021.

وأشارت “وام” إلى أن إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، أظهرت ارتفاع النقد المصدر إلى 115.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.1% مقارنة بنحو 108.5 مليار درهم في سبتمبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و98 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في سبتمبر الماضي.

كما زادت الودائع النقدية إلى 625 مليار درهم في سبتمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 8.6% مقارنة بنحو 575.3 مليار درهم في سبتمبر 2021.

وارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3.4% لتصل إلى 466.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 449.1 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 17.4 مليار درهم.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 145.7 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و85.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي. و115.1 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و120.2 مليار درهم حساب الاحتياطي.