نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي ينال جائزة الأفضل في 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حقق مطار دبي الدولي، جائزة أفضل مطار للعام، في حفل توزيع “جوائز أفييشن بيزنس” لعام 2022.

واستقبل مطار دبي الدولي نحو 20.7 مليون مسافر أول 10 أشهر من العام الحالي. فيما توقعت مطارات دبي أن يستقبل المطار، 28.7 مليون مسافر هذا العام.

وشهد المطار 6.7 ملايين مسافر في الربع الثالث، في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن.