بلدية أبوظبي تُعيد فتح سوق البازار – مصفح أمام التجار والمتسوقين

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعادت بلدية مدينة أبوظبي فتح سوق البازار – مصفح أمام التجار والمتسوقين.

وبحسب “وام”، يستقبل السوق الجمهور يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزير التواصل المجتمعي، ودعم دور التواجد البلدي في إسعاد المجتمع، وتوفير مرفق تسويقي متطابق مع المعايير الصحية والبيئية وبما يحقق سلامة وصحة المجتمع.