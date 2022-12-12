نشكركم على متابعتكم خبر الصحة السعودية تكشف عن حصيلة جديدة لكورونا في المملكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن رصدت وزارة الصحة السعودية 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة. وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية 826,259 حالة. كما وتم شفاء 80 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 813,699 حالة. وتم رصد حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن 9486 حالة. وبلغ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة حتى الآن (69,198,422) جرعة.