نشكركم على متابعتكم خبر مجلة “الجندي” تُصدر ملحقاً خاصاً بعيد الاتحاد الـ51 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت مجلة “الجندي” التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة ، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ الإمارات، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بعيد الاتحاد وتخليد هذه الذكرى المجيدة.

وبحسب “وام”، تضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان “اليوم الوطني 51”، العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد.

وتحت عنوان “أيام الوطن الخالدة”، قالت “الجندي”: “القوات المسلحة كانت دائماً ولاتزال هي الدعامة الأساسية للكيان الاتحادي، والمساهم الأكبر في توطيد أركانه وتعزيز أمنه واستقراره”.

ودعت المجلة في إصدارها الخاص إلى “بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية مكتسبات دولة الاتحاد والمحافظة على إنجازاتها ومقدراتها وسيادتها، وأن نظل على العهد والوعد.. العين اليقظة الساهرة التي لا تنام”.

واستعرضت “الجندي” الدور التاريخي العظيم للآباء المؤسسين في بناء الاتحاد وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “رحمه الله”.

وأفردت المجلة مساحات مهمة من صفحات إصدارها الخاص لتروي قصص النجاح والتميز الذي وصلت إليه الدولة خلال 51 عاماً على جميع الأصعدة والمستويات، بقيادة رشيدة لا تألوا جهداً في تحقيق الإنجازات وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة “الجندي” تأسست عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة في الدولة.