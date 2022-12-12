نشكركم على متابعتكم خبر تغييرات استراتيجية جديدة في الإدارة التنفيذية لبنك الإمارات دبي الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرى بنك “الإمارات دبي” الوطني، تغييرات استراتيجية عدة ضمن اللجنة التنفيذية للمجموعة، فضلاً عن توسيع نطاق مسؤوليات عدد من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأن يكون 70% من أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين.

ويشغل أحمد القاسم حالياً منصب رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة، وتم تعيين عمار الحاج رئيساً للخزينة والأسواق العالمية للمجموعة، كما وتم تعيين مروان هادي رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وعضواً في اللجنة التنفيذية للمجموعة خلفاً لسوفو سركار.