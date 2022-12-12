نشكركم على متابعتكم خبر المستشفى الأمريكي في دبي يُعلن افتتاح “المركز الأمريكي لطب الأطفال” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن المستشفى الأمريكي في دبي عن افتتاح مركز جديد متخصص في طب الأطفال وهو “المركز الأمريكي لطب الأطفال”.

ويعمل المركز بقيادة نخبة من أطباء الأطفال الحاصلين على البورد من عدة دول غربية، ويقدم مجموعة شاملة من العلاجات عالية المستوى، والرعاية المتخصصة لحديثي الولادة، والرضّع، والأطفال، والمراهقين في بيئة مصممة خصيصاً لتلائم العائلات.