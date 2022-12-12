نشكركم على متابعتكم خبر والدة الطفلين ضحايا هجوم الكلب في الفجيرة تناشد الجهات المعنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ناشدت والدة الطفلين اللذين تعرضا لهجوم كلب على شاطئ قدفع في الفجيرة، الجهات المعنية، سرعة ضبط المتسببين في تعريض حياة الآخرين وأرواحهم للخطر.

وقالت الأم، إنهم قرابة الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الماضي، وأثناء قضاءهم رحلة بحرية على شاطئ قدفع. تعرضوا لهجوم مفاجئ لأحد الكلاب الذي كان مع ثلاث فتيات”.

وأوضحت أنها ظلت تصارع الكلب أكثر من 10 دقائق بكل قوتها لإبعاده وحماية أبناءها من الاعتداء الشرس. الذي نتج عنه إصابتهم بجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وأكدت، وفق صحيفة “البيان”، أن الفتيات بعد الهجوم والاعتداء من قبل الكلب اكتفين بعبارة “آسفة”، ولذن بالفرار من المكان. في حين سارعت بنقل أطفالها لتلقي العلاج في مستشفى خورفكان الأقرب إلى منطقة قدفع.

وتواصل شرطة الفجيرة تحقيقاتها، وتقوم بالبحث والتحري لضبط المتسببين في الحادثة بتعريض أرواح الآخرين للخطر في الأماكن العامة. تمهيدا لتقديمهم للنيابة العامة، وذلك بعد بيان نشرته الشرطة بالبحث عن 3 فتيات لديهن كلب هاجم أماً وأطفالها.