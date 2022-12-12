نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بصعود الفريق الوطني المغربي إلى الدور نصف النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً اليوم مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة هنأه خلاله والشعب المغربي الشقيق. بصعود الفريق الوطني المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي بث أجواء الفرحة والبهجة. وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى.

وأشاد سموه بالأداء المتميز للفريق المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز وما أظهروه من أخلاق رياضية رفيعة. متمنياً للفريق المغربي التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة.

من جانبه أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته. وما عبر عنه سموه من مشاعر أخوية تجاه المغرب وشعبها. متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التقدم والنماء.